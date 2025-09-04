DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
IonQ im Fokus

IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit negativen Vorzeichen

05.09.25 20:24 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 41,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
41,97 USD -0,14 USD -0,33%
Charts|News|Analysen

Das Papier von IonQ befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 41,82 USD ab. Die IonQ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,51 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.172.484 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 30,75 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 84,34 Prozent sinken.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 06.08.2025. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 -1,932 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ und Co. im Blick nach Boost-Aussagen von Microsoft-CEO

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu IonQ Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung