IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 41,82 USD.

Das Papier von IonQ befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 41,82 USD ab. Die IonQ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,51 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.172.484 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 30,75 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 84,34 Prozent sinken.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 06.08.2025. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 -1,932 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

