So entwickelt sich IonQ

IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Nachmittag gestärkt

09.09.25 16:10 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IonQ. Zuletzt wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 41,71 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 41,71 USD zu. In der Spitze gewann die IonQ-Aktie bis auf 41,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,39 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 272.491 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 31,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 6,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 84,30 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 06.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD gegenüber -0,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

