IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 75,74 USD.

Um 15:53 Uhr wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 75,74 USD nach oben. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 74,98 USD. Zuletzt wurden via New York 506.615 IonQ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 82,97 USD. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 8,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,10 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 87,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 81,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,38 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,69 Mio. USD ausgewiesen.

Die IonQ-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -1,686 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

