IonQ Aktie News: IonQ zieht am Donnerstagnachmittag an
Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 43,95 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 43,95 USD. Der Kurs der IonQ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,53 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 209.361 IonQ-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (6,81 USD). Mit Abgaben von 84,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,69 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,38 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 17.11.2025 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD ausweisen wird.
