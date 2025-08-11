DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.937 -0,4%Nas22.180 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Notierung im Fokus

IonQ Aktie News: IonQ zündet am Freitagabend Kursrakete

12.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von IonQ gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von IonQ legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 17,6 Prozent auf 55,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
55,20 USD 8,15 USD 17,32%
Charts|News|Analysen

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 17,6 Prozent auf 55,33 USD. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,50 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.568.278 Stück gehandelt.

Bei 56,05 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 1,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,10 USD fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 87,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,69 Mio. USD – ein Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 11,38 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

