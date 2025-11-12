DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,55 -0,5%Nas23.327 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,75 -3,7%Gold4.196 +1,7%
Aktienkurs aktuell

IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

12.11.25 16:08 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Die Aktie von IonQ gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von IonQ legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 54,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ
45,00 EUR -2,60 EUR -5,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von IonQ legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 54,72 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IonQ-Aktie bei 55,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 288.230 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 54,68 Prozent zulegen. Bei 17,88 USD erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 05.11.2025 vor. Das EPS lag bei -3,58 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 39,87 Mio. USD gegenüber 12,40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 01.04.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,936 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

