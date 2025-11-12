IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochabend massiv unter Druck

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 6,3 Prozent auf 50,97 USD ab.

Das Papier von IonQ befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 6,3 Prozent auf 50,97 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,86 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,70 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1.012.602 Aktien.

Bei 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 39,78 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,88 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 64,92 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

IonQ gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,58 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 39,87 Mio. USD gegenüber 12,40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte IonQ am 01.04.2026 vorlegen.

2025 dürfte IonQ einen Verlust von -3,936 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie mit Zuflüssen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung

Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an

D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs