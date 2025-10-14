IonQ Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von IonQ

Aktie im Blick

Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IonQ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,4 Prozent auf 80,10 USD ab.

Die IonQ-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 80,10 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 75,92 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,00 USD. Zuletzt wechselten 1.553.049 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,33 USD fiel das Papier am 15.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 87,10 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -1,686 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

