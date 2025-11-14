DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.110 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag freundlich

14.11.25 16:08 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag freundlich

Die Aktie von IonQ zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 46,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ
41,10 EUR 2,60 EUR 6,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 46,99 USD. Die IonQ-Aktie legte bis auf 47,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 43,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 988.206 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,88 USD. Dieser Wert wurde am 12.03.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 61,95 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.11.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,58 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 221,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,87 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,40 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte IonQ einen Verlust von -3,936 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie mit Zuflüssen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung

Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an

D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs

In eigener Sache

Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu IonQ

DatumMeistgelesen
Wer­bung