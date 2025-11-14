IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von IonQ zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 46,99 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 46,99 USD. Die IonQ-Aktie legte bis auf 47,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 43,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 988.206 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,88 USD. Dieser Wert wurde am 12.03.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 61,95 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.11.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,58 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 221,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,87 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,40 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte IonQ einen Verlust von -3,936 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

