IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IonQ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 57,57 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 57,57 USD. Die IonQ-Aktie sank bis auf 57,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,00 USD. Bisher wurden via New York 736.565 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 59,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2024 (7,41 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 87,13 Prozent Luft nach unten.

IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IonQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,69 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD je IonQ-Aktie.

