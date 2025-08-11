IonQ Aktie News: IonQ verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IonQ zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,90 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 36,90 USD zu. Bei 37,28 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,02 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 344.047 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 48,18 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 6,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,69 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,818 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

