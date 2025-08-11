IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagabend mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Die Aktie von IonQ zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die IonQ-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 36,78 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die IonQ-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 36,78 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 37,37 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 36,45 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 832.126 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 32,74 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,55 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. IonQ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,818 USD je IonQ-Aktie stehen.

