IonQ im Blick

IonQ Aktie News: IonQ am Freitagnachmittag freundlich

22.08.25 16:09 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Freitagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 37,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
39,60 USD 2,43 USD 6,54%
Charts|News|Analysen

Um 15:53 Uhr stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 37,46 USD. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,54 USD an. Bei 36,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 224.017 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 54,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 6,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

IonQ gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 20,69 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -1,818 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

