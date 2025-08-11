IonQ Aktie News: IonQ zieht am Abend deutlich an

Aktie im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 6,3 Prozent auf 39,50 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,3 Prozent auf 39,50 USD zu. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.062.058 IonQ-Aktien.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 54,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,43 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 6,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 503,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD gegenüber -0,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,818 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

