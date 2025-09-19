DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.412 +0,2%Nas22.787 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.746 +1,7%
IonQ Aktie News: IonQ am Abend gefragt

22.09.25 20:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IonQ. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 72,46 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 72,46 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die IonQ-Aktie bei 73,17 USD. Mit einem Wert von 67,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.801.007 IonQ-Aktien.

Am 22.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 0,98 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,51 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 89,64 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,18 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 20,69 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,686 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

