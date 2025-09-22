IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von IonQ zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 73,78 USD.
Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 15:53 Uhr 2,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die IonQ-Aktie bei 76,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.030.497 IonQ-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,12 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Am 26.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 89,82 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 20,69 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,38 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IonQ wird am 17.11.2025 gerechnet.
Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD einfahren.
