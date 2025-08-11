IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 38,82 USD.

Das Papier von IonQ befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,4 Prozent auf 38,82 USD ab. Die IonQ-Aktie sank bis auf 38,54 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 39,61 USD. Zuletzt wurden via New York 369.251 IonQ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 54,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 40,86 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,55 USD. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 83,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,69 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,38 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IonQ wird am 17.11.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2025 einen Verlust in Höhe von -1,818 USD ausweisen wird.

