IonQ Aktie News: IonQ präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

26.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 39,66 USD zu.

Das Papier von IonQ konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 39,66 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 40,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274.152 IonQ-Aktien.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 6,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 83,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,69 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2025 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,818 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

