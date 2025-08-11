IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von IonQ. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 40,47 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 40,47 USD zu. Im Tageshoch stieg die IonQ-Aktie bis auf 40,74 USD. Bei 38,81 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 919.173 IonQ-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,11 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,55 USD ab. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 517,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 06.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 81,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,38 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,69 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,818 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ und Co. im Blick nach Boost-Aussagen von Microsoft-CEO