IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von IonQ zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 41,45 USD.

Das Papier von IonQ legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 41,45 USD. Die IonQ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,63 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 41,03 USD. Zuletzt wurden via New York 428.562 IonQ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 31,92 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 6,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 532,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. IonQ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,932 USD je Aktie aus.

