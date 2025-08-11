DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.596 +0,4%Nas21.583 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.394 ±0,0%
IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Mittwochabend fester

27.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von IonQ gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
41,68 USD 0,93 USD 2,28%
Charts|News|Analysen

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 42,25 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 42,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.423.076 IonQ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 54,68 USD. Mit einem Zuwachs von 29,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,55 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 84,50 Prozent sinken.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,18 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 20,69 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 11,38 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

