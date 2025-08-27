IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 42,01 USD.

Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 42,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,50 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 288.516 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 30,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (6,55 USD). Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 541,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 äußerte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,69 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD einfahren.

