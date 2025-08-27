IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagabend gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 43,43 USD. Der Kurs der IonQ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,72 USD zu. Bei 41,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.211.266 IonQ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 54,68 USD. Mit einem Zuwachs von 25,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,55 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 84,92 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 81,81 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

