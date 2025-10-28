IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IonQ. Das Papier von IonQ gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 62,32 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 62,32 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 61,77 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,67 USD. Zuletzt wurden via New York 885.736 IonQ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. 35,82 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 77,28 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie.

Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD gegenüber -0,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,69 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die IonQ-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,770 USD je IonQ-Aktie stehen.

