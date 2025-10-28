IonQ Aktie News: IonQ am Abend weit abgeschlagen

IonQ im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 7,7 Prozent auf 57,99 USD.

Das Papier von IonQ befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 7,7 Prozent auf 57,99 USD ab. Der Kurs der IonQ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,73 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 62,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.564.389 IonQ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 45,96 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 14,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 75,58 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,69 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

