IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IonQ. Zuletzt ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 42,52 USD.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 42,52 USD. Der Kurs der IonQ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,33 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,43 USD. Zuletzt wechselten via New York 321.605 IonQ-Aktien den Besitzer.

Bei 54,68 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,60 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 6,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 84,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 äußerte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,69 Mio. USD – ein Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 11,38 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD je Aktie ausweisen dürften.

