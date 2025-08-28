IonQ Aktie News: IonQ am Freitagabend tiefer

IonQ im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 42,68 USD.

Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 42,68 USD. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 41,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.048.385 IonQ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 54,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 6,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 551,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,18 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 81,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,38 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,69 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2028 -1,932 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ und Co. im Blick nach Boost-Aussagen von Microsoft-CEO