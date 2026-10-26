IP Strategy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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IP Strategy ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IP Strategy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
IP Strategy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 13,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -308,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 0,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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