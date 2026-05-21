IP Strategy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IP Strategy gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 134,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -136,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat IP Strategy 1,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net