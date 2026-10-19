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Ipco International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Ipco International LtdShs
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Charts | News | Analysen

Ipco International hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite standen 22,4 Millionen SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,9 Millionen SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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