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iPhone, Apple Watch & Co.

Billionen-US-Dollar-Konzern: Diese Apple-Produkte sorgen für Geldregen

16.04.26 03:45 Uhr
Apple: Geldregen durch iPhone, Apple Watch und Co. | finanzen.net

Apple setzt mit Apple Intelligence auf künstliche Intelligenz als neuen Wachstumstreiber. Doch der Konzern ist weit mehr als nur ein Smartphone-Hersteller. Welche Produkte und Dienste tragen wie viel zum Erfolg bei? Das Ranking zeigt es.

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Apple Inc.
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Apple, der IT-Riese mit milliardenschweren Umsätzen und Gewinnen, hat verschiedene Standbeine. Rund die Hälfte der Erlöse erzielt der Konzern weiterhin mit dem iPhone. Doch die Dienstleistungssparte "Services" wächst mit Abstand am schnellsten und gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net

Platz 6: Das Ranking

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Apple einen Nettoumsatz von 416,2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem der Konzern 391,0 Milliarden US-Dollar umsetzte. Das Ranking zeigt, welche Geschäftsfelder dabei am meisten zum großen Erfolg des Unternehmens beigetragen haben. Stand der Daten ist der 31.12.2025, die Angaben im Ranking beziehen sich auf den offiziellen Geschäftsbericht von Apple für das Jahr 2025.

Quelle: Apple, Bild: 1000 Words / Shutterstock.com

Platz 5: iPad

Platz fünf geht an den Geschäftsbereich "iPad". Mit diesem wurde 2025 ein Nettoumsatz von 28,0 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Gegenüber einem Nettoumsatz von 26,7 Milliarden US-Dollar, welcher 2024 erzielt wurde, schlägt damit ein Umsatzplus von rund fünf Prozent zu Buche. Das iPad bleibt damit das kleinste Produktsegment im Apple-Portfolio.

Quelle: Apple, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com

Platz 4: Mac

Mit der Sparte Mac konnte im abgelaufenen Jahr ein Umsatzplus von 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet werden. Insgesamt 33,7 Milliarden US-Dollar brachten die beliebten Desktop- und Laptop-Computer von Apple im Geschäftsjahr 2025 ein - 2024 waren es noch knapp 30,0 Milliarden US-Dollar. Damit verzeichnete der Mac-Bereich den stärksten prozentualen Zuwachs aller Hardware-Segmente.

Quelle: Apple, Bild: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Platz 3: Accessoires

Die Kategorie Wearables, Home und Accessoires brachte dem kalifornischen Erfolgsunternehmen 2025 einen Umsatz von 35,7 Milliarden US-Dollar ein. Darunter fallen beispielsweise der Verkauf von AirPods, der Apple TV, die Apple Watch, die Apple Vision Pro oder Beats-Produkte. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Sparte 37,0 Milliarden US-Dollar umsetzte, sanken die Nettoumsätze in diesem Geschäftsbereich um 3,5 Prozent. Damit ist Wearables das einzige Segment, in dem Apple 2025 einen Umsatzrückgang hinnehmen musste.

Quelle: Apple, Bild: charnsitr / Shutterstock.com

Platz 2: Services

Insgesamt 109,2 Milliarden US-Dollar Umsatz brachten Services dem Unternehmen 2025 unter Tim Cook ein, was einer deutlichen Steigerung von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht - im Vorjahr lag der Umsatz noch bei 96,17 Milliarden US-Dollar. Zu Services zählen neben digitalen Inhalten und anderen Dienstleistungen auch AppleCare - ein Service, der Apple-Nutzer mit technischem Support durch Experten, Hardwareschutz und anderen Extras versorgt. Apple selbst bezeichnete 2025 in einer Mitteilung im Newsroom als Rekordjahr für den Services-Bereich.

Quelle: Apple, Bild: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com

Platz 1: iPhone

Das iPhone bleibt mit großem Abstand Apples wichtigster Umsatzbringer. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Nettoumsatz, der durch das iPhone erzielt wurde, bei 209,6 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und macht rund 50,4 Prozent des gesamten Apple-Umsatzes aus.

Quelle: Apple, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

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Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images

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