Apple-Aktie gibt nach: Jefferies stuft auf Underperform ab und sieht die iPhone-Preisstrategie in Gefahr

iPhone-Strategie

10.08.26 15:21 Uhr

Ein Abstufungsvotum bis ganz nach unten ist bei Apple selten, doch Jefferies wagt es und nimmt sich Apples Plan für immer teurere iPhones vor.

• Für 2028 bleibt das faltbare iPhone der einzige Hebel für höhere Preise und Margen, allerdings bleibt es ein Nischenprodukt mit hohen Einstiegskosten, während die Zukunft der teureren iPhones noch unsicher ist.

• Jefferies hat das Rating für Apple von Hold auf Underperform gesenkt und das Kursziel von 285,56 auf 263,66 US-Dollar reduziert, was ein Abwärtspotenzial von über 16 % bedeutet.

Jefferies senkt Apple von Hold auf Underperform und kappt Kursziel klar

Auslöser ist das gestrichene Glas-iPhone zum 20-jährigen Jubiläum

Jefferies sieht Apples Weg zu teureren iPhones deutlich erschwert

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Jefferies dreht bei Apple ins Bärische: Die Investmentbank senkt ihr Votum von Hold auf Underperform und kappt das Kursziel für die Apple-Aktie von 285,56 auf 263,66 US-Dollar. Gegenüber dem Freitagsschluss ergibt das nach Jefferies-Lesart gut 16 Prozent Abwärtspotenzial. Vorbörslich gibt der Anteilsschein an der NASDAQ zeitweise rund 1,37 Prozent auf 309,05 US-Dollar nach. Ein Votum am unteren Ende der Skala ist bei einem der teuersten Standardwerte der Wall Street die Ausnahme, und die Begründung zielt mitten in Apples Wachstumsplan.

Das gestrichene Glas-iPhone als Auslöser

Hinter der Abstufung stehen Lieferketten-Recherchen des Teams um Analyst Edison Lee. Demnach hat Apple das komplett aus Glas gefertigte Jubiläums-iPhone, das zum 20-jährigen Bestehen der Reihe für September 2027 erwartet wurde, wegen schwacher Produktionsausbeute gestrichen. Das Gerät hätte laut Jefferies im Schnitt rund 2.060 US-Dollar gekostet, und die Glas-Technik sollte später auf die Pro- und Pro-Max-Modelle wandern und dort Verkaufspreise wie Margen anheben. Mit dem Aus senkt Jefferies die unterstellte jährliche Wachstumsrate des durchschnittlichen iPhone-Preises zwischen den Geschäftsjahren 2026 und 2031 auf 6,8 von zuvor 9,0 Prozent und kürzt die Gewinnschätzungen je Aktie für 2028 und 2029 um 2,1 beziehungsweise 3,4 Prozent.

Das Faltphone soll es richten, bleibt aber teuer

Fällt das Glasmodell weg, bleibt für Jefferies das faltbare iPhone der einzige verbliebene Hebel für höhere Verkaufspreise und Margen. Billig wird dieser Hebel jedoch nicht: Steigende Speicherkosten treiben den Einstiegspreis des iPhone 18 Fold auf 2.199 US-Dollar für die 256-GB-Variante, in der Topausstattung mit 2 TB sind es 3.099 US-Dollar. Ein derart teures Gerät bleibt aus Sicht der Analysten ein Nischenprodukt, für das Geschäftsjahr 2028 rechnen sie mit lediglich 14 Millionen verkauften Einheiten. Auch beim iPhone 19 Pro Max deuten die Recherchen nur auf einen selektiven Schritt hin, nämlich 16 statt 12 GB Arbeitsspeicher allein in diesem Modell. Jefferies wertet das als Zeichen begrenzter Fortschritte bei Apple Intelligence.

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Wo Jefferies im Analystenlager steht

Das Underperform-Votum setzt Jefferies ans bärische Ende einer zuletzt zurückhaltenden Wall Street. Nur Tage zuvor bestätigte die UBS das Rating Neutral mit einem Ziel von 296 US-Dollar, die DZ Bank stufte Apple zuvor auf Halten mit einem fairen Wert von 310 US-Dollar. Die Skepsis von Jefferies stützt sich allerdings weitgehend auf Lieferketten-Signale zu Produkten, die Apple selbst nicht bestätigt hat. Das gilt auch für die jüngsten Änderungen bei den Inzahlungnahme-Preisen, die zuletzt Spekulationen über höhere iPhone-17-Preise befeuert hatten: Zwar hob Apple die Ankaufwerte für iPhone 15 und 16 in mehreren Märkten an, senkte sie in China für iPhone 16 Pro und Pro Max aber um 5 und 2 Prozent. Da diese Preise monatlich mit Händlern ausgehandelt werden, lässt sich daraus laut Jefferies wenig für die neuen Verkaufspreise ableiten.

Belastbare Klarheit bringt erst Apples nächste Produktvorstellung im Herbst, wenn sich zeigt, ob die von Jefferies skizzierte Roadmap für teurere iPhones überhaupt Bestand hat.

Julia Walter, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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