IPO-Absichten möglich

Der europäische Rüstungssektor steht vor einem prominenten Neuzugang an der Börse. Mit Vincorion bereitet sich ein Branchenspezialist darauf vor, Kapitalmarktgeschichte zu schreiben.

• Vincorion mit IPO-Prüfung und möglicher Bewertung bis 1,5 Milliarden Euro

• Fokus auf mechatronischen Energie- und Stabilisierungssystemen

• Börsengang als Stimmungsindikator für Rüstungs- und Technologiewerte



Der Zulieferer für den Rüstungsbereich, Vincorion, will offenbar den aktuellen Rüstungs-Boom nutzen - und drängt trotz geopolitischer Börsenturbulenzen an den Kapitalmarkt in Frankfurt. Der Börsengang des Wehrtechnik-Spezialisten könnte zum Gradmesser dafür werden, wie viel Risiko Investoren im europäischen Verteidigungssektor derzeit bereit sind zu tragen.

Nehmen die IPO-Pläne Fahrt auf?

Nach Informationen der Börsen-Zeitung aus Finanzkreisen plane die Rüstungsfirma die Veröffentlichung ihrer "Intention to Float" noch in dieser Woche. Das Unternehmen aus dem Portfolio des britischen Finanzinvestors Star Capital wäre mit einer Gesamtbewertung von bis zu 1,5 Milliarden Euro das größte deutsche IPO seit der Prothesenfirma Ottobock.

Unternehmen und Geschäftsmodell

Vincorion mit Sitz in Wedel bei Hamburg entwickelt und produziert mechatronische Energiesysteme, Generatoren, Leistungselektronik sowie Stabilisierungs- und Hebesysteme vor allem für militärische Anwendungen. Zu den Kunden zählen große Rüstungskonzerne wie Diehl und Raytheon, technologisch ist die Firma unter anderem bei Energie- und Stabilisierungslösungen für Luftverteidigungssysteme und gepanzerte Fahrzeuge eingebunden. Das Unternehmen war früher Teil von JENOPTIK und wurde 2022 an den Finanzinvestor Star Capital verkauft, der Vincorion seither als eigenständige Plattform im Verteidigungsbereich aufbaut.

Struktur und Eckdaten des geplanten IPO

Angaben des Handelsblatt zufolge soll der Börsengang im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen, das Emissionsvolumen dürfte bei rund 300 Millionen Euro liegen - in einigen Teilen der Presse ist von bis 350 Millionen Euro und einer angestrebten Bewertung von etwa einer Milliarde bis 1,5 Milliarden Euro die Rede. Wie es weiter heißt, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit: "Gemeinsam mit Star Capital prüft Vincorion derzeit, ob ein Börsengang der nächste strategische Schritt für das Unternehmen sein könnte. Weder Vincorion noch Star Capital stehen dabei unter Zeitdruck, und es wurde bislang keine Entscheidung getroffen."

Technologische Nische als strategischer Burggraben

Vincorion ist kein klassischer Panzerbauer oder Flugzeughersteller, sondern das "Enabling-Unternehmen" dahinter. Die Kernkompetenz liegt in der Energieversorgung und Stabilisierung militärischer Plattformen. Ob Stromerzeugungs-Systeme für das Patriot-Flugabwehrsystem, die hochpräzise Waffenstabilisierung im Kampfpanzer Leopard 2 oder die Energieversorgung im Airbus A400M - die Komponenten aus Wedel und Altenstadt sind systemkritisch. In einer Ära, in der militärische Hardware zunehmend durch Elektronik und hybride Antriebslösungen definiert wird, besetzt Vincorion eine Nische, die von hohen Eintrittsbarrieren und langfristigen Lieferverträgen geschützt ist.

Rückenwind durch Zeitenwende und Modernisierungsdruck

Der Zeitpunkt für den Börsengang könnte kaum strategischer gewählt sein. Die geopolitischen Verwerfungen in Europa und der daraus resultierende Modernisierungsstau bei den NATO-Streitkräften sorgen für volle Auftragsbücher. Vincorion profitiert dabei nicht nur von Neuanschaffungen, sondern massiv vom sogenannten "Retrofitting". Da bestehende Waffensysteme oft über Jahrzehnte im Dienst bleiben, müssen sie regelmäßig technologisch aufgerüstet werden - ein margenstarkes Geschäft für einen Komponenten-Spezialisten, der die Schnittstellen zwischen Mechanik und digitaler Steuerung beherrscht.

Finanzielle Disziplin und Wachstum im Fokus

Mit dem Gang an die Börse strebt Vincorion eine stärkere finanzielle Unabhängigkeit an, um die Produktionskapazitäten weiter auszubauen. Analysten blicken dabei besonders auf die operativen Margen, die in der Vergangenheit durch Effizienzsteigerungsprogramme nach der Abspaltung von JENOPTIK bereits deutlich verbessert werden konnten. Die Herausforderung für das Management wird darin bestehen, die Skalierung der Produktion voranzutreiben, ohne die technologische Präzision zu opfern. Gleichzeitig lockt das Unternehmen mit einer klaren Fokussierung auf Nachhaltigkeit innerhalb der Verteidigungsbranche, etwa durch die Entwicklung von hybriden Energiesystemen, die den Treibstoffverbrauch und die Geräuschemissionen im Feld reduzieren.

Ein Stimmungstest für den europäischen IPO-Markt

Der Börsengang von Vincorion gilt auch als Lackmustest für das allgemeine Investoreninteresse an europäischen Technologiewerten. Während Rüstungsaktien in den letzten zwei Jahren eine beispiellose Rally erlebt haben, wird Vincorion beweisen müssen, dass es als spezialisierter Zulieferer eine eigene Bewertung rechtfertigen kann, die über den Windschatten der großen Konzerne wie Rheinmetall oder Leonardo hinausgeht. Für Anleger ist das Papier eine Wette auf die fortwährende Technologisierung des Gefechtsfeldes, bei der verlässliche Energie und präzise Steuerung zur wichtigsten Währung geworden sind.

Am Markt gehören Rüstungsaktien auch am Dienstag zu den Titeln, die unter besonderer Beobachtung stehen. Der deutsche Branchenprimus Rheinmetall gibt im XETRA-Handel allerdings zeitweise um 0,4 Prozent auf 1.621,00 Euro nach, HENSOLDT-Aktien notieren daneben unverändert bei 78,05 Euro, während es für RENK 1,64 Prozent auf 58,00 Euro abwärts geht und TKMS-Titel 1,63 Prozent auf 93,70 Euro einbüßen.

