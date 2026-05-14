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IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Cerebras mit rasantem Börsenbebut - Profiteur des KI-Booms

14.05.26 22:39 Uhr

(neu: Schlusskurs und aktualisierte Börsenwerte)

NEW YORK (dpa-AFX) - Inmitten des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat der Chiphersteller Cerebras Systems (Cerebras Systems A) am Donnerstag ein fulminantes Börsendebut (IPO) gefeiert. Der erste Kurs hatte bei 350 US-Dollar und damit um 89 Prozent über dem Ausgabepreis von 185 Dollar gelegen. Dieser war bereits über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt worden. Die Aktie war zudem mehr als 25-fach überzeichnet, wie Unternehmenschef Andrew Feldman der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte.

Im Handelsverlauf waren die Papiere von Cerebras Systems bis auf gut 386 Dollar geklettert. Das Tagestief bei 300 Dollar lag immer noch komfortabel über dem Ausgabepreis. Zum Handelsschluss notierten die Anteilscheine bei gut 311 Dollar.

Cerebras Systems stellt Chips für KI-Anwendungen her und betreibt Rechenzentren. Damit ist das Unternehmen in den Feldern aktiv, die derzeit bei Anlegern besonders gefragt sind. Im Rahmen des bislang größten Börsengangs des Jahres in den USA nahm Cerebras 5,55 Milliarden Dollar ein.

"Wir stehen erst am Anfang der nutzbaren KI", fuhr Feldman fort. Und je nützlicher KI werde, desto mehr kleinste Informationseinheiten (Token) würden benötigt. Und Cerebras könne derzeit am schnellsten Token generieren.

Auf Basis der in den Unternehmensunterlagen angegebenen Anzahl ausstehender Aktien ergibt sich für Cerebras Systems ein Marktwert von 67 Milliarden Dollar. Damit ist das Unternehmen etwas leichter als der Halbleiterhersteller NXP Semiconductors, der sich in einem ähnlichen Umfeld bewegt.

Gleichwohl spielen die ganz großen Player der Branche noch in einer anderen Liga. So bringt Marktführer NVIDIA aktuell 5,7 Billionen Dollar auf die Waage. Nvidia ist derzeit auch das teuerste, an der Börse gelistete US-Unternehmen.

Mit Blick auf die IPO-Tätigkeit könnte in diesem Jahr SpaceX Cerebras Systems deutlich in den Schatten stellen. Elon Musks KI- und Weltraumfirma soll bei dem geplanten Börsengang Kreisen zufolge mit mehr als 2 Billionen Dollar bewertet werden. Der angepeilte Emissionserlös aus der Aktienplatzierung belaufe sich weiter auf rund 75 Milliarden Dollar.

SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink - und Musk brachte in SpaceX zuletzt auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein./la/he

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