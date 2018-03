IPO/AKTIE IM FOKUS 2/iQiyis Börsen-Fehlstart: Kurs deutlich unter Ausgabepreis

(neu: Schlusskurse)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Online-Videodienstes iQiyi haben am Donnerstag ein desaströses Börsendebüt hingelegt. Der erste Kurs hatte zwar bei 18,20 US-Dollar und damit gut 1 Prozent über dem Ausgabepreis von 18 Dollar gelegen. Nach einem kurzen Anstieg bis auf 18,52 Dollar unmittelbar nach Handelsbeginn ging es aber am Ende auf 15,55 Dollar nach unten.

iQiyi ist ein Wettbewerber von Netflix und wird auch nach dem Börsengang weiter von dem chinesischen Google-Konkurrenten (Alphabet C (ex Google)) Baidu (Baiducom) kontrolliert. Der Gang aufs Parkett spülte iQiyi knapp 2,3 Milliarden Dollar in die Kassen.

iQiyi brauche aber etwa 16 Milliarden Dollar an neuem Kapital, sei es in Form von Aktien oder in Form von Schulden, schrieb Analyst Bhavtosh Vajpayee von Bernstein Research. Der Börsengang stelle insofern lediglich nur ein kurzes Vorspiel dar./la/he