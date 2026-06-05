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IPO/AKTIE IM FOKUS 2: SpaceX wohl mit deutlichem Aufschlag auf Ausgabepreis

12.06.26 17:29 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktie des Raumfahrtkonzerns SpaceX von Elon Musk dürfte beim Rekordbörsengang mit einem spürbaren Aufschlag auf den Ausgabepreis starten. Die Indikationen für den ersten Kurs lauteten am Freitagnachmittag an der Tech-Börse Nasdaq zuletzt auf 160 US-Dollar. Das wäre ein Aufschlag von knapp 19 Prozent auf den Ausgabepreis von 135 Dollar.

Die Marktbewertung von SpaceX an der Börse läge damit bei rund 2,1 Billionen Dollar. Zuvor hatten frühere Indikationen den ersten Kurs noch höher bei bis zu 175 Dollar geschätzt.

Am Vorabend hatte das Unternehmen den Rekordbörsengang mit dem Festzurren des Ausgabepreises perfekt gemacht. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nimmt damit 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein.

Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco (Aramco (Saudi Aramco)) im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen./men/zb

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