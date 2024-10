IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Springer Nature steuert auf erfolgreiches Börsendebüt zu

Werte in diesem Artikel

(neu: Aktualisiert, Experte, mehr Hintergrund.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat am Freitag Kurs auf ein erfolgreiches Börsendebüt (IPO) genommen. Bereits der erste Kurs der Aktien lag mit 24,00 Euro klar über dem Ausgabepreis von 22,50 Euro. Nach einem Hoch bei 24,66 Euro notierten sie um die Mittagszeit mit 24,26 Euro immer noch knapp 8 Prozent über dem Ausgabepreis. Dieser war bereits oberhalb der Mitte der ursprünglichen Angebotsspanne von 21,00 bis 23,50 Euro festgelegt worden. 2018 war der Börsengang des Verlags an einem zu geringen Zeichnungsinteresse gescheitert.

Bleibt es bei der positiven Kursentwicklung, könnte Springer Nature dem positiven Beispiel des Panzergetriebe-Herstellers RENK folgen. Dieser war Anfang Februar mit einer viermonatigen Verspätung gegenüber den ursprünglichen Plänen an die Börse gegangen. Nach einem guten ersten Handelstag hatte sich der Aktienkurs zeitweise mehr als verzweieinhalbfacht. Aktuell behaupten sich die Renk-Titel gut 40 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 15 Euro.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets hatte Springer Nature schon am Morgen als "das letzte große IPO des Jahres in Frankfurt" zum möglichen Stimmungstest für den Gesamtmarkt erklärt. Mit einem regen Interesse an den Papieren könnte sich auch die Skepsis mit Blick auf die DAX-Rally vor den jüngsten Verlusten etwas legen. Zuletzt hielt sich der deutsche Leitindex mit moderaten Gewinnen über der Marke von 19.000 Punkten.

Bei anderen deutschen Unternehmen, die 2024 den Sprung auf das Handelsparkett gewagt haben, sieht die Entwicklung mitunter unerfreulicher aus. Im März dieses Jahres hatte etwa die Parfümeriekette Douglas bei ihrer Rückkehr an die Börse gleich am ersten Tag mit einem gut elfprozentigen Kursrutsch enttäuscht. Gegenüber dem Ausgabepreis von 26 Euro, den die Aktien im Börsenhandel nie erreichten, steht inzwischen ein Wertverlust von knapp einem Viertel zu Buche./gl/tih/men