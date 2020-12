IPO/AKTIE IM FOKUS: Auch Airbnb legen Kursfeuerwerk hin

Aktien in diesem Artikel Airbnb 123,12

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit dem Apartment-Vermieter Airbnb brennt nach dem Essenslieferer DoorDash ein weiterer Börsenneuling ein Kursfeuerwerk ab. Bereits der erste Airbnb-Kurs am Donnerstag lag in New York mit 146 US-Dollar deutlich über dem mehrmals angehobenen Ausgabepreis von letztlich 68 Dollar - auf Basis des ersten Kurses wird das Unternehmen mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet. Zuletzt pendelte die Aktie gar um die Marke von 153 Dollar./gl/men