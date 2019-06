IPO/AKTIE IM FOKUS: Fulminanter Börsenstart für Chewy - Erster Kurs 36 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Ein exzellentes Börsendebüt hat am Freitag der US-amerikanische Online-Tierbedarfshändler Chewy (Chewy A) hingelegt. Mit 36 US-Dollar lag der erste Kurs um 14 Dollar über dem Ausgabepreis. Zuletzt stieg die Aktie auf 41 Dollar.

Schon der Ausgabepreis von 22 Dollar war deutlich höher als zuvor angepeilt. Das Unternehmen hatte erst am Mittwoch die Preisspanne auf 19 bis 21 Dollar hochgesetzt von zuvor 17 bis 19 Dollar.

Die Chewy-Aktie wird nach Einschätzung von Analysten künftig auch ein wichtiger Indikator für die Bewertung des deutschen Rivalen zooplus.

Der Chewy-Börsengang färbte in dieser Woche bereits auf die Branche ab: Die Papiere von zooplus stiegen in der laufenden Woche um mehr als 17 Prozent. An diesem Freitag standen sie zuletzt 6 Prozent höher./ajx/jha/

