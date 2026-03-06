DAX23.127 -2,0%Est505.596 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 +3,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin59.042 +3,0%Euro1,1556 +0,2%Öl105,4 +12,9%Gold5.119 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sprunghafter Anstieg der Ölpreise: DAX fällt unter 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen brechen ein -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, Samsung, SK hynix, NVIDIA, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IPO/AKTIE IM FOKUS: Gabler im schwachen Umfeld mit erfolgreichem Börsenstart

09.03.26 10:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gabler
48,20 EUR 4,20 EUR 9,55%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Marinetechnikspezialist Gabler ist am Montag im sehr schwachen Börsenumfeld erfolgreich gestartet. Erstmals gehandelt wurden die Papiere der Lübecker zu 47,20 Euro und damit deutlich über ihrem Ausgabepreis von 44 Euro. Dabei kamen ihnen zugute, dass die Rüstungswerte im durch den Iran-Krieg geopolitisch noch brisanteren Umfeld relativ robust bleiben. Rheinmetall, RENK und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) verlieren zwar, markieren anders als DAX und MDAX aber keine neuen Jahrestiefs. HENSOLDT legen sogar zu./ag/nas

Wer­bung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gabler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gabler

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Gabler

DatumMeistgelesen
Wer­bung