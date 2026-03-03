IPO/AKTIE IM FOKUS: Vincorion mit erfolgreichem Börsendebüt

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem schwierigen Börsenumfeld sind die Aktien von Vincorion am Freitag recht erfolgreich an die Börse gestartet. Mit 18,84 Euro lagen sie gegen Mittag knapp elf Prozent über dem Preis von 17 Euro, zu dem sich der Private-Equity-Investor Star Capital von Teilen des Rüstungsunternehmens getrennt hatte. Selbst das bisherige Tagestief bei 18,50 Euro lag noch deutlich über diesem Ausgabepreis. In der Spitze hatten sie 19,93 Euro gekostet.

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Im Rahmen des Börsengangs nahm Star Capital durch den Verkauf von 17,65 Millionen Aktien 300 Millionen Euro ein. Dieser war nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg mehr als zweistellig überzeichnet. Aktuell kommt Vincorion auf einen Börsenwert von gut 940 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Branchenprimus Rheinmetall bringt mehr als 71 Milliarden Euro auf die Waage.

Der Firmenname Vincorion ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus dem lateinischen vincere (siegen) und dem Sternbild Orion. Als unrealistischen Griff nach den Sternen möchte das Management den Börsengang nicht verstanden wissen, zu Höherem berufen sieht sich die Führungsriege des nicht allzu großen Unternehmens aber durchaus.

Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern JENOPTIK, dann übernahmen britische Investoren namens Star Capital das Unternehmen. Für die Briten war das ein gutes Timing, da die Nachfrage nach Rüstungsgütern rasant anstieg. Nun machen sie Kasse. Star Capital bleibt Hauptaktionär. Vincorion stellt Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her, die Teile sind etwa in Panzern und Flugabwehr-System verbaut.

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Die Produkte von Vincorion kommen unter anderem im Kampfpanzer Leopard 2, im Schützenpanzer Puma und in den Patriot-Raketensystemen zum Einsatz. Der Umsatz des Unternehmens ist dank steigender Auftragszahlen in Deutschland, wo die Regierung die Verteidigungsausgaben erhöht hat, rasant gewachsen.

"Das Interesse an Vincorion ist groß", sagte David Kruk, Leiter des Handels bei La Financière de l?Echiquier. Der Börsengang sei ein guter Indikator für die Marktlage und die Nachfrage nach Verteidigungsaktien.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges boomt die Branche, die Nachfrage nach Waffen und Rüstungsgütern ist groß. Der Sektor dürfte zudem von dem Iran-Krieg profitieren. Das macht die Rüstungsbranche zwar für Investoren grundsätzlich attraktiv. Wegen der rasanten Kursanstiege im vergangenen Jahr allerdings war zuletzt auch Zurückhaltung zu spüren gewesen. Unternehmen aus diesem Sektor werden derzeit im Schnitt höher bewertet als Aktien von Technologie- oder Luxusunternehmen./la/ag/stk