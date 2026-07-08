SK hynix-Aktie stark: US-Listing vor Milliarden-Debüt offenbar mehrfach überzeichnet

IPO am Freitag

08:30

Beim zweitgrößten Aktienverkauf der Geschichte übersteigt die Nachfrage das Angebot offenbar um ein Vielfaches, dabei wurde der Umfang zuvor schon einmal gesenkt.

• Trotz der hohen Nachfrage wurde der Emissionsumfang bereits von rund 29,65 Milliarden US-Dollar auf etwa 28,21 Milliarden US-Dollar reduziert, was Fragen zur tatsächlichen Nachfrage bei höherem Preis aufwirft, insbesondere im Zusammenhang mit der Marktstellung in Südkorea.

• Das Unternehmen will die Erlöse in den Ausbau der Produktion von High Bandwidth Memory sowie in neue Fertigungsanlagen und EUV-Lithografiemaschinen investieren, um die Marktstellung als führender HBM-Zulieferer zu stärken.

• Der US-Börsengang von SK hynix ist mehr als siebenfach überzeichnet, mit einem geplanten Verkauf von rund 28 Milliarden US-Dollar durch ADRs, um in neue Fabriken für HBM-Speicherchips zu investieren.

US-Börsengang von SK hynix offenbar siebenfach überzeichnet

SK hynix will beim ADR-Verkauf rund 28 Milliarden US-Dollar einsammeln

Das Kapital fließt in neue Fabriken für die stark gefragten HBM-Speicherchips

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Kurz vor der Preisfestsetzung ihres Zweitlistings an der NASDAQ gibt es für die SK hynix-Aktie offenbar einen außergewöhnlichen Nachfrageüberhang: Einem aktuellen Reuters-Bericht zufolge, der sich auf Informationen von Insidern stützt, ist das Angebot an American Depositary Receipts (ADRs) des Speicherherstellers mehr als siebenfach überzeichnet. Der Emissionspreis der US-Papiere ist bislang nicht bekannt, soll laut dem Bericht jedoch voraussichtlich am Donnerstag nach Börsenschluss in Südkorea bekannt gegeben werden. Die Zuteilung der ADRs soll dann - nach US-Zeit - ebenfalls im Lauf des Donnerstags erfolgen. Damit bahnt sich für den südkoreanischen Speicherchiphersteller einer der größten Aktienverkäufe der Börsengeschichte an, übertroffen nur vom SpaceX-Debüt im Juni 2026.

Ein Deal im Rekordformat

Die Nachfrage stammt laut Bloomberg vor allem von global aufgestellten Long-only-Fonds, technologiefokussierten Investmentgesellschaften, Staatsfonds und auf Asien spezialisierten institutionellen Anlegern. Bereits vor dem eigentlichen Bookbuilding hatten sich zudem der Vermögensverwalter Baillie Gifford Overseas, von Coatue Management verwaltete Fonds sowie Situational Awareness Partners als Ankerinvestoren für zusammen bis zu 7 Milliarden US-Dollar der Papiere interessiert.

Im Rahmen seines US-Börsengangs verkauft SK hynix insgesamt 177,9 Millionen neue Aktien in Form von ADRs und will damit rund 28 Milliarden US-Dollar einsammeln. Der Handelsstart der Papiere an der NASDAQ ist für Freitag, den 10. Juli 2026, vorgesehen, Änderungen bleiben laut Unternehmen ausdrücklich möglich. Als globale Konsortialführer fungieren laut Unternehmensangaben unter anderem Goldman Sachs und JPMorgan.

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Wofür das Geld gebraucht wird

Der komplette Emissionserlös soll nach Unternehmensangaben in neue Fertigungsanlagen fließen, darunter die erste Fertigungsstufe des Yongin Semiconductor Cluster, die Verpackungsfabrik P&T7 in Cheongju sowie neue EUV-Lithografiemaschinen des niederländischen Anlagenbauers ASML. Ziel ist der beschleunigte Ausbau der Produktion von High Bandwidth Memory, jenen Speicherchips, die große KI-Rechenzentren erst im großen Maßstab betreiben können.

Die Nachfrage speist sich aus der HBM-Führung

Der Rekordandrang auf die US-Börsennotiz hat einen konkreten Hintergrund: SK hynix ist nach 14-jähriger Entwicklungsarbeit, die dem Unternehmen lange Skepsis einbrachte, zum wichtigsten Zulieferer von HBM-Chips für NVIDIA aufgestiegen, wie Reuters berichtet. Nach IDC-Daten, die im eigenen SEC-Registrierungsdokument des Unternehmens zitiert werden, hielt SK hynix im ersten Quartal 2026 einen Anteil von 56,4 Prozent am weltweiten HBM-Umsatz und lag damit deutlich vor Wettbewerbern wie Micron Technology. Bislang konnten institutionelle US-Anleger diese Marktstellung nur über die Heimatnotiz in Seoul abbilden, das Zweitlisting soll den Zugang jetzt direkt über die NASDAQ öffnen.

Der Umfang wurde bereits einmal gekürzt

Die offizielle Begründung, den Unternehmenswert einem breiteren Investorenkreis zugänglich zu machen, blendet dabei einen Punkt aus: Der ursprünglich am 30. Juni 2026 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichte Umfang von rund 29,65 Milliarden US-Dollar wurde bereits am 6. Juli 2026 auf rund 28,21 Milliarden US-Dollar gesenkt, nachdem die SK hynix-Stammaktie an der Heimatbörse in Seoul zuvor nachgegeben hatte. Trotz der siebenfachen Überzeichnung bleibt damit die Frage, wie belastbar die Nachfrage bei einem höheren Ausgabepreis tatsächlich gewesen wäre. Hinzu kommt ein strukturelles Risiko: SK hynix und Samsung Electronics vereinen nach Angaben von CNBC zusammen mehr als 40 Prozent der Marktkapitalisierung im Leitindex KOSPI auf sich. Ein Abfluss institutioneller Gelder von Seoul in Richtung der neuen NASDAQ-Notiz könnte für den Heimatmarkt damit zu einem Problem werden, zumal beide Speicherkonzerne stark im selben KI-Investitionszyklus hängen.

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Am Donnerstag zeigte sich die SK hynix-Aktie in Seoul jedoch unbelastet und legte letztlich um kräftige 4,87 Prozent auf 2.177.000 Won zu.

Ob sich der Nachfrageüberhang tatsächlich im Ausgabepreis niederschlägt, entscheidet sich mit der finalen Preisfestsetzung, die für Donnerstag erwartet wird. Danach bleibt spannend, wie der SK hynix-ADR tatsächlich am Freitag in den NASDQ-Handel starten wird.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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