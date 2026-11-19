IPO

Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang gelungen.

Anthropic übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX, das erst im Juni den vorherigen Bestwert aufgestellt hatte. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit heute an der Börse mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar.

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Der Rekord-Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein für Anthropic und die gesamte KI-Industrie. Zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Für die Branche bedeutet er auch, dass der Markt sich bislang nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.

Es ist der erste Börsengang einer der großen KI-Firmen, die Vorreiter bei der Entwicklung der Technologie sind. OpenAI will im kommenden Jahr folgen. Eine spannende Frage ist nun, ob es für die Aktie auch nach dem bevorstehenden Handelsstart (15.30 Uhr MEZ) aufwärts gehen wird. Oder hat Anthropic den Bogen mit seiner stolzen Bewertung womöglich überspannt?

Mehr Aktien zum höheren Preis

Der Ansturm von Interessenten war so groß, dass Anthropic nicht nur den Ausgabepreis über der zunächst vorgegebenen Spanne von 70 bis 78 Dollar festsetzte - sondern auch mehr Aktien als geplant herausrückte.

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So sollten im Hauptteil der Platzierung zunächst 825 Millionen Aktien ausgegeben werden - am Ende wurden es 980 Millionen. Zu einem Ausgabepreis von 83 Dollar brachten sie rund 81,3 Milliarden Dollar ein. Darüber hinaus verkaufte Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an Investoren wie Google, Microsoft und die Chipfirma AMD (Advanced Micro Devices). Dadurch entstand ein Gesamterlös von 107,3 Milliarden Dollar (aktuell knapp 98 Milliarden Euro).

Ein Großteil des Geldes geht direkt an Anthropic. Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar wurden von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten.

Das Angebot war Medienberichten zufolge stark überzeichnet. Am oberen Ende der Preisspanne wären die ursprünglich in der Platzierung angebotenen Aktien rund 64 Milliarden Dollar wert gewesen. Dem stand nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC eine Nachfrage von rund 500 Milliarden Dollar gegenüber.

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Erfolg trotz Sorgen und Skepsis

Anthropic konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude nicht nur mit ChatGPT, sondern auch mit Tech-Schwergewichten wie Google, Microsoft und dem Facebook-Konzern Meta. Einen Großteil seines Umsatzes macht Anthropic mit professionellen Anwendungen, etwa für das Programmieren von Software.

Zuletzt war die schon lange schwelende Sorge von Anlegern, ob die gewaltigen KI-Investitionen zurückverdient werden können, wieder etwas größer geworden. Dem Börsengang von Anthropic schadete dies aber nicht.

Zudem gibt es nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software eine verschärfte Debatte um die Risiken der Technologie. OpenAI verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr - unter anderem unter Verweis auf eine aktuell negative Stimmung gegenüber der Technologie. Insbesondere im jüngsten US-Parlamentswahlkampf war deutlich geworden, dass viele Amerikaner den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ablehnen und der Technologie insgesamt misstrauen.

Anthropic vermarktet sich als das Unternehmen, das die Entwicklung Künstlicher Intelligenz besonders verantwortungsvoll vorantreiben will. Zugleich sorgte ein Manager vor einigen Monaten für Schlagzeilen mit dem Eingeständnis, aus seiner Sicht sei das Risiko real, dass KI die Menschheit auslöschen könnte.

/so/DP/zb

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)