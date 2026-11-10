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IPO: Anthropic peilt bei Börsengang eine Bewertung von einer Billion Dollar an

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SpaceX
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SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der KI-Anbieter Anthropic mit dem Chatbot Claude strebt bei seinem heiß erwarteten US-Börsengang eine Gesamtbewertung von bis zu rund einer Billion US-Dollar an. Zunächst sollen Aktien für einen Preis von 70 bis 78 Dollar angeboten werden, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC mitteilte. Anthropic selbst will bis zu 801,4 Millionen Aktien verkaufen, Alteigentümer 23,6 Millionen Papiere. Unternehmenschef Dario Amodei hat damit einen Bruttoerlös von bis zu 64,4 Milliarden Dollar (57,6 Mrd Euro) im Visier - etwas weniger als das Raumfahrt- und Technologieunternehmen SpaceX bei seinem Rekorddebüt im Juni. Der Konzern von Elon Musk hatte mit seinem Basisangebot 75 Milliarden, inklusive Mehrzuteilung 86,2 Milliarden Dollar erlöst. Anthropic würde am oberen Ende der Preisspanne gemessen an den insgesamt ausstehenden Aktien mit rund einer Billion Dollar bewertet./men/stk

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Datum Rating Analyst
09.11.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG

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