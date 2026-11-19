IPO: Anthropic startet mit deutlichem Kursplus an der Börse
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die KI-Firma Anthropic ist bei ihrem Rekord-Börsengang mit einem deutlichen Kursplus in den Handel gestartet. Der erste Kurs lag mit 111,50 US-Dollar um über ein Drittel Prozent über dem Ausgabepreis./so/DP/jha
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