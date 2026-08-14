Anthropic-Aktie im Blick: Umsatzsprung nährt IPO-Fantasie - Wird der Börsengang größer als SpaceX?

IPO-Bewertung nimmt Form an

17.08.26 10:15 Uhr

Ein Umsatzsprung im zweiten Quartal befeuert Spekulationen, dass der Anthropic-Börsengang zum größten IPO der Geschichte werden könnte.

• Trotz der hohen Wachstums- und Bewertungsfantasien bleiben Risiken bestehen, darunter Preisniveaus im Vergleich zu Konkurrenten, Exportkontrollen sowie rechtliche Unsicherheiten, die den Erfolg des geplanten IPOs beeinflussen könnten.

• Investoren und Banken rechnen bei Anthropic mit einem Börsengang im Oktober 2026, der den bisherigen Rekord von SpaceX mit rund 1,77 Billionen US-Dollar übertreffen könnte, wobei eine Bewertung von bis zu 3 Billionen US-Dollar diskutiert wird.

• Anthropic hat im zweiten Quartal 2026 mit über 11,5 Milliarden US-Dollar den Umsatz deutlich übertroffen und plant für 2028 einen Umsatz von 190 bis 200 Milliarden US-Dollar, was die Bewertung bei einem möglichen Börsengang auf über 2 Billionen US-Dollar treiben könnte.

Interne Finanzunterlagen von Anthropic zeigen extrem hohe Umsatzprognose für 2028

Investoren halten IPO-Bewertung über dem SpaceX-Rekordbörsengang für möglich

Risiken bleiben

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Anthropic hat im zweiten Quartal 2026 laut Bloomberg einen Umsatz von mehr als 11,5 Milliarden US-Dollar erzielt und damit die eigene Prognose deutlich übertroffen. Reuters berichtet zudem unter Berufung auf zwei mit den Finanzen vertraute Personen, dass das Unternehmen für 2028 mit einem Jahresumsatz von rund 190 bis 200 Milliarden US-Dollar kalkuliert. Die Zahlen befeuern Spekulationen, dass der geplante Börsengang von Anthropic mit einer Bewertung von mindestens 2 Billionen US-Dollar den bisherigen Rekord von SpaceX übertreffen könnte.

Anthropic übertrifft eigene Prognosen deutlich

Anthropic, Entwickler des KI-Chatbots Claude, hatte für das zweite Quartal 2026 selbst einen Umsatz von mindestens 10,9 Milliarden US-Dollar sowie einen ersten operativen Quartalsgewinn von 559 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Bloomberg-Dokumenten zufolge fiel das tatsächliche Ergebnis mit mehr als 11,5 Milliarden US-Dollar noch höher aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der Umsatz damit außerdem um mehr als das 14-Fache gewachsen. Die annualisierte Umsatzrate war laut Unternehmensangaben aus dem Frühsommer bereits von rund 9 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2025 auf über 47 Milliarden US-Dollar bis Mai 2026 gestiegen.

Reuters berichtet zudem unter Berufung auf interne Finanzunterlagen, dass Anthropic für 2028 einen Umsatz in Höhe von 190 bis 200 Milliarden US-Dollar anstrebe. Diese bislang unveröffentlichte Zahl liegt mehr als viermal so hoch wie die im Mai 2026 bekannt gegebene annualisierte Umsatzrate von 47 Milliarden US-Dollar. Nach Einschätzung von Investoren dürfte der annualisierte Umsatz bis Jahresende zudem auf 100 bis 120 Milliarden US-Dollar klettern, was einer Verzehnfachung binnen eines Jahres entspräche.

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Bewertungsdebatte um Börsengang der Anthropic-Aktie

Die Umsatzentwicklung des KI-Konzerns rückt auch aufgrund des geplanten Börsengangs besonders in den Fokus. Denn laut Reuters nutzen Banker und Investoren zur Bestimmung des Unternehmenswertes auch Kennzahlen, die auf dem prognostizierten Umsatz basieren. Die Verwendung solcher Umsatzmultiplikatoren sei bei stark wachsenden Softwareunternehmen üblich, die noch kein gefestigtes Ertragsprofil aufweisen, heißt es dort weiter. Laut it-daily.net rechnen rund ein halbes Dutzend Anthropic-Geldgeber mit einem Börsengang im Oktober 2026 bei einer Bewertung von mindestens 2 Billionen US-Dollar. Die Unternehmensführung selbst habe laut dem Bericht bislang kein konkretes Bewertungsziel festgelegt, die genannten Zahlen stammten aus eigenen Finanzmodellen der Investoren. Ein an dem Bericht beteiligter Investor erklärte gegenüber der Financial Times, bei einem Jahreswachstum von 800 Prozent wäre selbst am unteren Ende ein Multiplikator vom 30-Fachen des Umsatzes zu erwarten, was Anthropic zu einem 3-Billionen-Dollar-Unternehmen machen würde.

Banker und Investoren orientieren sich laut Reuters an Enterprise-Value-zu-Umsatz-Multiplikatoren von Vergleichsunternehmen wie Cloudflare, Palantir und SpaceX. Palantir werde demnach mit dem 53-Fachen des für 2026 erwarteten Umsatzes gehandelt, Cloudflare und SpaceX mit jeweils etwa dem 41,6-Fachen. David Merkel von Aleph Investments hält in diesem Zusammenhang eine Bewertung für Anthropic von 2 Billionen US-Dollar für möglich. "Könnten sie eine Bewertung von 2 Billionen Dollar erreichen? Ja, das könnten sie, aber ich frage mich, ob sie sich dauerhaft auf diesem Niveau halten würden", sagte er gegenüber Reuters.

SpaceX-Rekord und Risikofaktoren

Sollte Anthropic tatsächlich mit einer Bewertung von rund 2 Billionen US-Dollar an die Börse gehen, würde dies den bisherigen Rekord-Börsengang von SpaceX übertreffen. Das Raumfahrtunternehmen hatte den Ausgabepreis seines Börsengangs auf 135 US-Dollar je Aktie festgelegt und auf diesem Niveau eine Bewertung von 1,77 Billionen US-Dollar erzielt - Rekord für ein IPO. Als begleitende Banken für den möglichen Anthropic-Börsengang werden Morgan Stanley, Goldman Sachs und JPMorgan genannt.

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Risiken bleiben jedoch bestehen: Das Preisniveau von Anthropics Spitzenmodell liegt laut Daten von Artificial Analysis, auf die it-daily.net verweist, mehr als 2,5-mal höher als das von OpenAIs Flaggschiffmodell, während chinesische Alternativen deutlich günstiger verfügbar sind. Zudem hatte das US-Handelsministerium im Juni vorübergehend Exportkontrollen für die leistungsfähigsten Anthropic-Modelle verhängt, was das Umsatzwachstum zeitweise bremste. Ein Rechtsstreit mit dem US-Verteidigungsministerium läuft parallel weiter.

Ob Anthropic den anvisierten Börsengang im Oktober tatsächlich zu einer Bewertung von 2 Billionen US-Dollar oder mehr umsetzt, hängt von der Marktlage und dem Abschluss der SEC-Prüfung ab. Die endgültige Struktur des S-1-Filings dürfte weitere Anhaltspunkte liefern, wie belastbar die im August kursierenden Bewertungsmodelle der Investoren tatsächlich sind.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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