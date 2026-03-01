DAX23.866 +2,0%Est505.793 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 +3,1%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.597 +2,8%Euro1,1636 +0,1%Öl93,13 +3,7%Gold5.183 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, NIO, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Apple Aktie leichter: Verbände weisen Kompromiss zu Anti-Tracking-Abfrage zurück Apple Aktie leichter: Verbände weisen Kompromiss zu Anti-Tracking-Abfrage zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
IPO

Bill Ackmans Hedgefonds Pershing Square plant Börsengang

10.03.26 12:12 Uhr
Hedgefonds Pershing Square von Bill Ackman bereitet einen Börsengang | finanzen.net

Bill Ackman bringt seinen Hedgefonds an die Börse.

Pershing Square USA, eine geschlossene Investmentgesellschaft, die von Pershing Square Capital Management verwaltet wird, hat am Dienstag einen Antrag auf einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Angestrebt wird demnach ein Gesamtvolumen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar, einschließlich 2,8 Milliarden Dollar an Bruttoverpflichtungen aus einer Privatplatzierung, die zeitgleich mit dem Börsengang abgewickelt werden soll.

Wer­bung

Pershing gab nicht bekannt, wie viele Aktien angeboten werden sollen. Die Aktien sollen zu je 50 Dollar verkauft werden, und Käufer müssen mindestens 100 Stammaktien erwerben, um an dem Angebot teilnehmen zu können.

Die Aktien sollen an der New York Stock Exchange gehandelt werden.

Von Connor Hart

DOW JONES

Bildquellen: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times, ScandinavianStock / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pershing Square USA

DatumMeistgelesen
Dow JonesIPOBill Ackmans Hedgefonds Pershing Square plant Börsengang

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung