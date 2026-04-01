DAX24.057 -0,3%Est505.853 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,6%Nas24.751 -0,3%Bitcoin66.043 -1,8%Euro1,1735 +0,2%Öl108,7 +2,6%Gold4.677 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Intel 855681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt-- Wall Street in Rot -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IPO: Electrovac setzt Ausgabepreise auf 7,80 Euro fest - unteres Ende der Spanne

27.04.26 17:01 Uhr

SALZWEG (dpa-AFX) - Der Spezialist für hermetische Verpackungen Electrovac hat den Ausgabepreis für seinen Börsengang auf 7,80 Euro je Aktie festgelegt. Dieser liegt damit am unteren Ende der Angebotsspanne, die bis 10,20 Euro reichte. Wie das Unternehmen am Montag in Salzweg mitteilte, wurden im Rahmen des Angebots 4,416 Millionen Aktien der Gesellschaft platziert. Das Gesamtplatzierungsvolumen belaufe sich auf 34,4 Millionen Euro unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

Die geplante Kapitalerhöhung sei vollständig platziert worden. Der Gesellschaft fließe damit ein Bruttoemissionserlös von rund 30,0 Millionen Euro für den Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten zu. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises liege die Marktkapitalisierung der Gesellschaft bei rund 125 Millionen Euro. Der Handel der Aktien im Prime Standard der Frankfurter soll voraussichtlich am 30. April starten.

Electrovac stellt eigenen Angaben zufolge als Spezialist für hermetische Gehäuse Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik her. Das Unternehmen beschäftigt rund 550 Menschen an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand. Das Unternehmen beliefert rund 250 Kunden, unter anderem auch aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie./jha/he