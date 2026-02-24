DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +7,8%Nas22.868 +1,6%Bitcoin63.378 +7,7%Euro1,1640 +0,2%Öl81,33 -0,8%Gold5.137 +1,0%
IPO

Gabler-Aktie im Fokus: Angebotspreis für Börsengang festgelegt

04.03.26 20:56 Uhr
Gabler geht an die Börse: Angebotspreis für Aktien festgelegt | finanzen.net

Der Marinetechnikspezialist Gabler hat den Angebotspreis für seinen geplanten Börsengang festgelegt.

44 Euro kosten die Gabler-Aktien je Stück, wie das Unternehmen aus Lübeck am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Das ist in der oberen Hälfte der Angebotsspanne von 37 bis 47 Euro.

Insgesamt seien rund 3,02 Millionen Aktien platziert worden. Neu aus einer Kapitalerhöhung sind davon 1,05 Millionen Papiere. Der Rest stammt vom Altaktionär, der Beteiligungsgesellschaft Possehl. Inklusive der Mehrzuteilungsoption liegt das Gesamtplatzierungsvolumen bei 132,8 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung beläuft sich zum Angebotspreis auf gut 266 Millionen Euro, der Streubesitz wird bei 49,9 Prozent erwartet.

Der erste Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse ist am 9. März geplant.

/men/jha/

LÜBECK (dpa-AFX)

