IPO

Gabler-Aktie: U-Boot-Ausrüster legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

24.02.26 10:05 Uhr
Gabler-Aktie: In dieser Spanne bietet der U-Boot-Ausrüster seine Aktien an | finanzen.net

Der Marine- und Meerestechnikspezialist Gabler hat Details zu seinem geplanten Börsengang mitgeteilt.

Die Aktien sollen in einer Preisspanne von 37 bis 47 Euro angeboten werden, wie das Unternehmen aus Lübeck am Dienstag mitteilte. Der Angebotszeitraum soll voraussichtlich am 25. Februar 2025 beginnen und der endgültige Angebotspreis voraussichtlich am 4. März 2026 bekanntgegeben werden. Der erste Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse ist um den 9. März 2026 geplant.

Angeboten werden sollen bis zu 1,05 Millionen neue Aktien sowie bis zu 1,575 Millionen bestehende Aktien des bisherigen Eigentümers, der Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH, die nach früheren Angaben nach dem Börsengang mindestens eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft halten will. Hinzu kommen bis zu 393.750 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option). Das Angebotsvolumen solle damit bei rund 112 Millionen bis 142 Millionen Euro liegen. Die angestrebte Marktkapitalisierung würde sich dann in der Mitte der Spanne auf etwa 254 Millionen Euro belaufen bei einem Streubesitz von circa 49,9 Prozent.

Aus der Kapitalerhöhung wird ein Nettoerlös von rund 41 Millionen Euro erwartet, mit dem die Finanzkraft gestärkt werden und Wachstum ermöglicht werden soll.

Gabler ist eigenen Angaben zufolge ein führender europäischer und weltweit einer der größten Anbieter von U-Boot-Ausfahrgerätesystemen. Dazu ist es in den Bereichen Unterwasserkommunikation und -datenmanagement sowie Unterwasser-Energiespeicherlösungen, etwa zum Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur tätig.

/mne/mis

LÜBECK (dpa-AFX)

Bildquellen: Profit_Image / Shutterstock.com, HstrongART / Shutterstock.com

